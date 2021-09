Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ringkjobing Landbobank to Buy Shares for DKK 242.5 Million Through Jan. 25 (PLX AI) – Ringkjobing Landbobank share buy-back program totaling DKK 242.5 million from Oct. 1 to Jan. 25. Subject to a maximum of 800,000 shares