US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,08 Prozent auf 133,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf 1,28 Prozent.

Am Markt wurden die Verluste mit einer leichten Gegenbewegung zu den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag erklärt. Am Dienstag hatten US-Staatsanleihen von neuen Inflationsdaten profitiert, die unter dem Strich schwächer als erwartet ausgefallen waren. Die Zahlen nahmen etwas Druck von der US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik wegen Inflationsgefahren zu straffen.