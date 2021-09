Neu-Isenburg (ots) -



- Ganzheitlicher Ansatz schafft Rahmen für Erreichen der Nachhaltigkeitsziele

des Unternehmens

- Einsatz von neuwertigem Kunststoff soll bei Verpackungen um 50 Prozent sinken

- Weltweite Expansion von SodaStream - Einsparung von mehr als 200 Milliarden

Plastikflaschen



PepsiCo treibt sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit weiter voran. Mit dem

Ansatz pep+ (pep Positive) schafft das Unternehmen einen strategischen Rahmen

für die weitere Transformation des eigenen Geschäftsmodells und gibt eine

Leitlinie für die Neuausrichtung vor. Nachhaltigkeit spielt künftig in jeden

Bereich des Unternehmens mit hinein und ist die entscheidende Maßgabe für den

künftigen unternehmerischen Erfolg.





PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) hat heute pep+(http://www.pepsico.com/pepsicopositive) (pep Positive) vorgestellt. DasUnternehmen setzt damit auf eine umfassende strategische Transformation, dieFragen der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Der pep+-Ansatz istausschlaggebend für die Beantwortung der Frage, wie das Unternehmen in ZukunftWachstum und Werte schafft, indem es innerhalb der Belastungsgrenzen der Erdeagiert und positive Veränderungen für den Planeten und die Menschen anregt. pep+dient dem Unternehmen, das eine führende Rolle bei der Neuausrichtung desglobalen Lebensmittelsystems einnimmt, als Leitlinie, um einen neuen Kurs fürseine Geschäftstätigkeit festzulegen - das reicht von der Beschaffung derInhaltsstoffe über nachhaltigere Wege der Herstellung und des Verkaufs seinerProdukte bis hin zur Nutzung seiner eine Milliarde Verbindungen mit denVerbraucher*innen jeden Tag. Um Nachhaltigkeit zum Mainstream zu machen undMenschen dazu zu bringen, Entscheidungen zu treffen, die besser für sie und denPlaneten sind."pep+ ist die Zukunft unseres Unternehmens - ein grundlegender Wandel in dem,was wir tun und wie wir es tun, um Wachstum und gemeinsame Werte zu schaffen,bei denen Nachhaltigkeit und Humankapital im Mittelpunkt stehen. Es spiegelteine neue Geschäftsrealität wider, in der die Verbraucher*innen immer mehr ander Zukunft des Planeten und der Gesellschaft interessiert sind", sagte RamonLaguarta, Chairman und CEO von PepsiCo . "pep+ wird unsere Marken verändern unddie Art und Weise, wie sie am Markt gewinnen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor,dass Lay's mit einer Kartoffel beginnt, die nachhaltig auf einem regenerativenFeld angebaut wird, dann gekocht und über eine Lieferkette mitNetto-Null-Emissionen und positivem Netto-Wasserverbrauch zugestellt, in einem