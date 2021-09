Hamburg (ots) - Viele im Markt befindliche Videokonferenzlösungen ermöglichenkeine DSGVO konforme Videokonferenzen, da Anbieter wissentlich und unwissentlichDaten an Dritte ausleiten, Daten im Ausland speichern oder in denDatenschutzvereinbarungen die DSGVO nicht erkennen lassen.Experten für IT-Sicherheit und Digitalisierung empfehlen deshalb einen Umstiegauf DSGVO konforme Videokonferenzen mit einer lokalen Speichermöglichkeit undweisen darauf hin, dass PANConference® die vollständige Einhaltung der DSGVOgarantiert. Bert Weingarten, Vorstand der PAN AMP AG, plädiert für einenumfassenden Einsatz der Technologie: "Neue Sicherheitsverfahren zurAutorisierung und die inländische Speicherung liefern einen wichtigenzusätzlichen Schutz für sensible Daten".Weitere Informationen zum Datenschutz in PANConference® finden Sie unterhttps://www.panamp.dePressekontakt:PAN AMP AGHamburger Straße 1122083 HamburgInternet: panamp.deTelefon: +49 [0]40 553002-0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31605/5021087OTS: PAN AMP AG