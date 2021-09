Nasuni CloudBound21 gibt Führungskräften Einblicke in die Praxis, um Ransomware zu bekämpfen und mit moderner Dateispeicherung erfolgreich zu sein

BOSTON, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation Nasuni, ein führender Anbieter von Cloud-Dateispeichern, hat angekündigt, dass Nasuni CloudBound21:How to Thrive with Modern File Storage vom 28. bis 30. September 2021 stattfinden wird. Die kostenlose Online-Veranstaltung von Nasuni vermittelt IT-Führungskräften und Entscheidungsträgern die Ressourcen und Fähigkeiten, die ihre Unternehmen benötigen, um mit moderner Dateispeicherung erfolgreich zu sein und die Flut von Ransomware und anderen Angriffen auf wichtige Dateidaten zu bewältigen. Die jährlich stattfindende Nasuni CloudBound zieht Teilnehmer aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Branchen an und bietet Inhalte, die darauf ausgerichtet sind, greifbare Ergebnisse und Maßnahmen zu liefern.

Auf der Nasuni CloudBound21 werden Branchenexperten, Fachkollegen und Kunden von Nasuni praktische Einblicke in die effektive Nutzung moderner Dateispeicher geben. Die Veranstaltung wird sich mit Ransomware, Cloud-Kosten und -Überlegungen, digitaler Transformation, Datenmigration und mehr befassen. An den Sitzungen nehmen Experten von AWS, IDC, ActualTech, Coldago Research, DCIG und Evaluator Group teil. Die Hauptvorträge werden von Lakshmi Sharma von Google Cloud („Whatʼs Next for the Cloud?") und David Totten von Microsoft („Digital Transformation Starts in the Cloud") gehalten.