Uran-Aktien explodieren – noch kaufen oder ist der Hype vorbei?

Der Uranpreis erstrahlt heller denn je und verschafft Aktionären von Uran-Papieren starke Renditen. Was ist Hype, was ist real? Sollten Anleger heute noch einsteigen? Darüber erfährst Du mehr im brandneuen SD TALK.Der Legende aller Mineninvestoren, Eric Sprott, ist es zu verdanken, dass der Uranpreis aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist. Doch wie nachhaltig ist die aktuelle Kursentwicklung?Traumrenditen im Uran-SektorDer Uranpreis hat alleine in den vergangenen drei Wochen eine fulminante Kursrallye von rund 30 Dollar pro Pfund in der Spitze hingelegt und ist auf über 44 Dollar je Pfund gestiegen. Einige Uran-Aktien haben in diesem Zeitraum Kurszuwächse wie noch nie zuvor in einer so kurzen Zeit erzielen können.