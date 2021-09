Supermicro stellt Rack-Plug-and-Play-Cloud-Infrastruktur mit kostenlosem Remote-Zugriffstest und Validierung vor

Die Rack-Gesamtlösung für Enterprise-Kubernetes-Container auf Basis von Red Hat OpenShift bietet die schlüsselfertige Einfachheit von Cloud Computing mit Kosteneinsparungen von bis zu 70 %* bei der On-Premise-Infrastruktur

SAN JOSE, Kalifornien, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenscomputern, Speicher- und Netzwerklösungen sowie grüner Computertechnologie, kündigte ein kostenloses Remote-Access Test- und Validierungsprogramm an - JumpStart für die Supermicro Rack Plug and Play Cloud Infrastructure. Die Supermicro Rack Plug and Play Cloud-Infrastrukturlösung eliminiert die Last des Designs und der Bereitstellung einer benutzerdefinierten Inhouse-Cloud-Lösung mit einer vorkonfigurierten, vorvalidierten Gesamtkonfiguration auf Rack-Ebene mit den Servern, der Software, dem Speicher, dem Netzwerk und den Services für eine Cloud-Infrastruktur von Weltklasse. Mit dem JumpStart-Programm von Supermicro können Anwender den Remote-Access auf die Cloud-Lösung testen und validieren, bevor sie sie einsetzen.