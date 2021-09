Commerzbank verstärkt Vorstand - neu formiertes Vorstandsteam soll Commerzbank in eine erfolgreiche Zukunft führen

- Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz wird neuer Chief Operating Officer

- Jörg Hessenmüller wird die Bank zum Jahresende verlassen



Der Aufsichtsrat der Commerzbank hat in seiner heutigen Sitzung Personalentscheidungen getroffen, um das Vorstandsteam für die eingeleitete tiefgreifende Transformation im Rahmen der Strategie 2024 aufzustellen.



Thomas Schaufler, derzeit Vorstandsmitglied für Retail Banking bei der österreichischen Erste Group Bank AG, wird zum 1. Januar 2022 die Verantwortung für Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank übernehmen. Aktuell ist für diese Sabine Schmittroth zuständig. Die Berufung von Thomas Schaufler in den Vorstand steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht.



Wie bereits im Juni angekündigt, wird sich Sabine Schmittroth wieder voll auf ihre Aufgabe als Arbeitsdirektorin konzentrieren. Im Rahmen der Transformation und der damit verbundenen personalwirtschaftlichen Umsetzung kommt dieser Aufgabe eine besonders hohe Bedeutung zu.



Weiterhin hat der Aufsichtsrat Dr. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz als neuen COO in den Vorstand berufen. Die Bestellung von Jörg Oliveri del Castillo-Schulz steht noch unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht. Mit Vorliegen dieser Zustimmung soll er die Nachfolge von Jörg Hessenmüller antreten, dessen Bestellung zum Vorstandsmitglied der Commerzbank spätestens am 31.12.2021 enden wird. Mit dem Ziel, der Bank Raum für einen Neuanfang zu bieten, hatte Jörg Hessenmüller sein Ausscheiden angeboten.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk erklärte: "Das neu formierte Vorstandsteam verbindet langjährige Managementerfahrung mit profunder Fachexpertise und sichert darüber hinaus den notwendigen Fokus auf die Umsetzung der Strategie 2024."



CEO Manfred Knof ergänzt: "Jetzt gilt es, als Team die volle Schlagkraft zu entfalten und die Commerzbank konsequent weiter zu transformieren - zu DER digitalen Beratungsbank in Deutschland, die für Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und Profitabilität steht."