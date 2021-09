Frankfurt (ots) -



- Immer mehr Verbraucher erwarten Transparenz in den landwirtschaftlichen

Betrieben und bei der Herkunft ihrer Lebensmittel.[1]

- Die Rückverfolgbarkeitssysteme des Produktionsmodells der südspanischen

Solargewächshäuser ermöglichen es, die Qualität der Lebensmittel zu

kontrollieren und sicherzustellen: Vom Anbau bis zum Verkauf an die

Verbraucher.



Etwa die Hälfte der deutschen Verbraucher fordert zunehmend Transparenz in Bezug

auf die Herkunft und Produktionsbedingungen von Lebensmitteln. Das geht aus dem

aktuellen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und

Landwirtschaft (BMEL) hervor. Im Rahmen der Förderkampagne "CuteSolar -

Cultivating the Taste of Europe in Solar Greenhouses" informieren die

südspanischen Erzeuger die Verbraucher über die Anbaubedingungen und die

Vorteile dieses Modelles für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Dank

detaillierter Rückverfolgbarkeitssysteme werden alle Produktions- und

Qualitätskontrollprozesse des frischen Obstes und Gemüses in verschiedenen

digitalen Codes und Strichcodes dokumentiert und archiviert und in die Etiketten

integriert. Auf diese Weise ist es möglich, jeden Prozess, den das Obst und

Gemüse von der Aussaat bis zum Verkauf in den Regalen der Einzelhändler

durchlaufen hat, nachzuvollziehen.







Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wird deutlich, dass

Verbraucher zunehmend Informationen über die Herkunft ihrer Produkte erwarten.

Setzten im vergangenen Jahr noch 46 % der Befragten diese Transparenz voraus,

stieg die Zahl in diesem Jahr bereits auf 50 % an. Kurzum: Verbraucher möchten

wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt, woher sie kommen und unter welchen

Bedingungen sie produziert wurden. Über die Kampagne CuteSolar

(https://cutesolar.de/) soll ihnen diese Transparenz in Bezug auf die

südspanischen Solargewächshäuser ermöglicht werden. So können Konsumenten im

Detail nachvollziehen, wie ihr Obst und Gemüse in den Solargewächshäusern

kultiviert wird, welche einzelnen Entwicklungsstufen es dabei durchlaufen und

welche Auswirkungen es auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeit hat.



Die Kontrolle und Aufzeichnung von Daten ist in den wichtigen Phasen des

Anbauprozesses von Obst und Gemüse in den südspanischen Solargewächshäusern

stets präsent. Alle Daten über die Anbaumaßnahmen werden in den Feldbüchern

gespeichert und in das Rückverfolgbarkeitssystem aufgenommen.



Der erste Schritt ist die Keimung der Samen in den Gärtnereien. Sie werden in

kleinen Saatbeeten unter besonderen Bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit und



