BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hält Fortschritte bei der Energiewende für notwendig. Das betreffe nicht nur die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, sondern auch die Erzeugung von Wärme und die Dekarbonisierung des Verkehrs, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einem Grußwort an den Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Gefragt seien neue Technologien, zum Beispiel Wärmepumpen oder Elektroautos, erklärte Merkel. Es seien massive Investitionen in neue Infrastrukturen erforderlich, etwa in ein flächendeckendes Netz für Elektroautos. Als klimaschonende Alternative zu fossilen Energieträgern biete sich unter anderem Wasserstoff an. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ziele darauf ab, diese Technologie vielfältig einsetzbar zu machen, auch im Wärme - und Verkehrsbereich./hoe/DP/nas