Wie die Aktie läuft auch das InnoCan-Pharma-Forum heiß auf w:o. Mit in Liposomen eingebettetem CBD will das Unternehmen unheilbar geltenden Krankheiten den Kampf ansagen. Fans fiebern der Ein-Euro-Marke entgegen.

Innocan Pharma Corporation hat kürzlich bekanntgegeben, dass eine Studie mit CBD (Cannabidiol) beladener Liposomentechnologie (LPT) an Großtieren, ein ähnliches, wie in einer früheren Kleintierstudie gezeigtes, pharmakokinetisches Profil aufwies. Dieses Ergebnis könnte das in Israel ansässige pharmazeutische Technologieunternehmen den klinischen Humanstudien einen Schritt näherbringen, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Die Fangemeinde in der w:o Community ist aus dem Häuschen.

Karong: „Das ist nur die Spekulation auf den Eintritt in die klinischen Phasen der Studien. Wenn es tatsächlich vermeldet wird, geht hier aber anders die Post ab. Weil es dann ernst wird und man Versuche an Menschen macht, was uns bei entsprechendem Erfolg weiter Richtung möglicher Lizensierungen bringt beziehungsweise ein Joint Ventures mit einem Partner aus der Pharmabranche. … Ich könnte mir vorstellen, dass wir schon gegen Ende dieses Jahres eine Explosion erleben werden. Ganz einfach, weil die präklinischen Forschungen sehr weit fortgeschritten sind (Versuche mit Groß-Tieren) und man vermutlich nicht mehr allzu lange braucht bis zur ersten Phase der klinischen Studien. Ich glaube also nicht, dass wir bis nächstes Jahr noch mit den präklinischen Studien herumeiern. … Ich habe so ein Gefühl, dass wir bis Ende dieses Jahres schon den Euro sehen werden!“

Longshortdevil: „Ich wäre hier sehr vorsichtig. Mir scheint, dass das eine Pump-and-Dump-Aktie ist. 157 Millionen Euro Marktkapitalisierung bei den Umsätzen – das schreit nach einem Zusammenbruch.“

InvestorLuk: „Das haben hier schon viele gemeint, belegen konnte es bisher niemand. Glaube selbst nicht daran, dass hier das Vertrauen ausgenutzt wird. Wir sind hier aus Überzeugung. Jedes Unternehmen braucht Zeit, um sich zu etablieren und InnoCan ist auf einem guten Weg ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen.“

Investstratege1980: „Das Risiko hier Geld zu verlieren, ist sehr gering. Wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts! Ich möchte hier keine Kaufempfehlung aussprechen, aber so eine Gelegenheit kommt wirklich nur ganz selten vor. Ich habe einige Male nachgekauft und bin froh, dass ich mit allen Aktien ohne zwischenzeitliche Gewinnmitnahme dabeigeblieben bin. Ich kann es nur nochmals wiederholen: Professionelles Management; ausgezeichnete Forschungsabteilung mit Professor Barenholz, der schon viele Auszeichnungen erhalten hat; sehr gute Forschungsergebnisse; grandiose Zukunftsvisionen; bereits exzellente Produkte am Markt; sehr gute Produkt-Entwicklungen in der Pipeline.“

Paula0069: „Bei klinischen Studien gibt es in der Regel vier Phasen und die dauern in der Regel mehrere Jahre. Allerdings wird schon ab Phase 1 klar werden, ob hier was sehr Großes entsteht und dann werden auch immer mehr investieren, da sehr viele an einem langfristigen Investment interessiert sind, welches große Gewinne abwirft. Es wird bei diesen Phasen für uns klar werden, um welche Krankheiten es sich handeln wird.“

Boersindianer: „Ich denke, dass es sich vom Kurs her etwas zu schnell aufbaut. Könnte sein, dass wir ein paar Tage auf diesem Niveau bleiben, vielleicht etwas zurückkommen, bevor es weiter geht. Eine Verschnaufpause würde guttun. Insgesamt bin ich optimistisch. … Ist wie im Leben – das Ding kann nicht pausenlos nach oben zeigen.

Tbgraf: „Mir soll es recht sein. Ich bin hier ordentlich investiert, genieße die Party und gebe kein Stück ab. Es prickelt und jeden Moment kann eine News kommen, die das Papier deutlich in den Eurobereich katapultiert! Auch aus diesem Grund ist es hoch riskant, diese Aktie zu traden. Man stelle sich vor, der Zug fährt ab und man steht noch auf dem Bahnsteig.“

Honza001: „Wie es aussieht werden die ersten Gewinner mitgenommen von Tagestradern. Mal sehen, ob wir die 80 Cent halten. Wenn ja – wird es vielleicht noch richtig interessant und geht in Richtung magischer Euro.“

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion