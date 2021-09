NanoRepro: Jetzt kaufen?

Glänzende Augen sind heute bei allen NanoRepro-Anteilseignern zu sehen. Schließlich hüpft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von NanoRepro der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche NanoRepro-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund fünfundzwanzig Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 11,50 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Schließlich steht dieser Indikator bei 9,33 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

Fazit: NanoRepro kommt heute kräftig unter die Räder.