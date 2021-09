Auction of Treasury bonds cancelled Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.09.2021, 17:31 | 9 | 0 | 0 15.09.2021, 17:31 | The Government Debt Management has decided to cancel the auction of Treasury bonds planned for 17 September 2021 since the target amount for Q3 has been reached.



