BRAIN Biotech AG beschließt 10% Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss.

Zwingenberg, 15. September 2021. Der Vorstand der BRAIN Biotech AG ("BRAIN", oder die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 10% (bis zu ca. 1,99 Millionen Namensaktien) neuen Namensaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (zusammen, die "Neuen Aktien") mit angestrebten Erlösen in Höhe von ca. 19 Millionen Euro durchzuführen. Das Grundkapital soll durch teilweise Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft erhöht werden (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2020/2021 beginnend am 1. Oktober 2020 gewinnberechtigt.



Die Gesellschaft plant die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung ohne finale Zuordnung einzusetzen (i) für die Finanzierung von Investitionen mit dem Ziel die Effizienz des Produktionsprozesses im Enzymbereich zu erhöhen, (ii) um die Forschung und Entwicklung von Produkten in der Inkubator-Pipeline zu beschleunigen, (iii) für opportunistische kleinere Akquisitionen, (iv) für den Kauf von Minderheitenanteilen aus spezifischen Tochtergesellschaften und (v) für allgemeine Geschäftszwecke.