Steinhoff: Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe!

In der vergangenen Woche fühlte man sich bei Steinhoff an alte (dunkle) Zeiten zurückerinnert. Eine Meldung jagte die nächste und der Aktienkurs schaukelte wie ein Blatt im ersten Herbststurm. Zunächst konnte man sich mit zahlreichen Gläubigern vergleichen, was absolut positiv aufgenommen wurde, dann wurde bekannt, dass die Alt-Eigner von der übernommenen “Tekkie Town” nach wie vor eine Zerschlagung des Konzerns forcieren, um an ihr Geld zu kommen. Jetzt kommt der nächste Hammer…

So kündigte Steinhoff vor einigen Tagen an, sich über einen Teil-Verkauf von der Pepkor-Beteiligung frisches Geld beschaffen zu wollen. Offensichtlich sind Profi-Investoren so sehr von Pepkor überzeugt, dass Steinhoff innerhalb von wenigen Stunden ein großes Aktienpaket in Höhe von rund 400 Millionen Euro am Markt platzieren konnte. Das Bemerkenswerte dabei: Beim aktuellen Kurs von rund 0,19 Euro hatte die gesamte Steinhoff-Gruppe lediglich eine Marktkapitalisierung von weniger als 800 Millionen Euro…

Fazit: Bei Steinhoff ist derzeit viel Getöse im Spiel, denn die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Angesichts dieser brisanten Situation haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie hier nachlesen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.