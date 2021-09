BRAIN Biotech AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital



Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat heute eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen.

Die Kapitalerhöhung der BRAIN Biotech AG soll gegen Bareinlage durch Ausgabe neuer Namensaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die Neuen Aktien) durchgeführt werden. Die Gesellschaft strebt einen Erlös in Höhe von ca. EUR 19 Millionen an. Das Grundkapital soll durch teilweise Ausnutzung des vorhandenen Genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft erhöht werden (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2020/2021 beginnend am 1. Oktober 2020 voll gewinnberechtigt.

Mit den Nettoerlösen der Kapitalerhöhung will BRAIN die Effizienz sowie Kapazität in der Enzymproduktion weiter erhöhen, die Forschung und Entwicklung von Produkten aus dem Inkubator - insbesondere die BRAIN Engineered Cas (BEC) Technologie - beschleunigen, bestimmte zusätzliche noch ausstehende Minderheitenanteile an Gruppenunternehmen erwerben sowie kleinere, die BRAIN-Gruppe strategisch verstärkende Akquisitionen tätigen.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Kauf angeboten werden. Joint-Coordinators und Joint-Bookrunners sind Baader Bank AG und M.M. Warburg & CO KGaA.

Über BRAIN

Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie. Als Technologieanbieter und Entwickler biobasierter Produkte und Lösungen für Ernährung, Gesundheit und Umwelt unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie und trägt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. BRAIN ist die Muttergesellschaft der BRAIN-Gruppe. Das Geschäft der BRAIN-Gruppe basiert auf zwei Säulen: Das Segment BioScience beinhaltet die Auftragsforschung für renommierte industrielle Partner sowie einen Inkubator zur Entwicklung eigener hochinnovativer Produkte. Im BioIndustrial-Segment konzentriert sich das Unternehmen auf das Spezialitätengeschäft in der Produktion und Veredelung von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen sowie auf den Handel mit ihnen.