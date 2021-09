Südzucker im zweiten Quartal mit deutlicher Ergebnissteigerung gegenüber Vorjahr - Jahresprognose 2021/22 bestätigt

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 (1. März bis 31. August 2021) wurde somit ein Konzernumsatz von rund 3,60 (Vorjahr: 3,35) Milliarden Euro erzielt. Aufgrund der guten Entwicklung im zweiten Quartal liegt das operative Konzernergebnis nun kumuliert im ersten Halbjahr mit rund 134 (Vorjahr: 129) Millionen Euro leicht über dem Vorjahresniveau.

Die seit dem ersten Quartal 2020/21 pandemiebedingt heterogene Geschäftsentwicklung führte zu zahlreichen Verwerfungen innerhalb der Quartale und innerhalb des gesamten Geschäftsjahres 2020/21, die nun im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 teilweise zu gegenläufigen Effekten in den Quartalen führen können. Dies war auch im zweiten Quartal der Fall. Vor diesem Hintergrund und der unveränderten Erwartung weiterer Fortschritte in der Bekämpfung der Pandemie bestätigt Südzucker die am 20. Mai 2021 erstmals veröffentlichte Konzernprognose mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Im Konzern wird für das Geschäftsjahr 2021/22 unverändert ein Umsatz von 7,0 bis 7,2 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Euro erwartet. Das operative Konzernergebnis soll sich deutlich verbessern und wird weiterhin in einer Bandbreite von 300 bis 400 (Vorjahr: 236) Millionen Euro gesehen.