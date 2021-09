Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Dax gegen Handelsende unter Verkaufsdruck Der Dax ist am Mittwochnachmittag stärker in die Verlustzone gerutscht. Mit minus 0,68 Prozent auf 15 616,00 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Handel. Der bisher aufgelaufene Wochengewinn ist damit so gut wie aufgezehrt. Für den MDax …