Kreml erwartet Entspannung auf dem Gasmarkt durch Nord Stream 2

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml erwartet eine Entspannung auf dem Gasmarkt nach der noch nicht absehbaren Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2. "Ein baldiger Start von Nord Stream 2 wird die preislichen Parameter für das natürliche Gas in Europa - einschließlich auf dem Spotmarkt - ausbalancieren. Das ist offensichtlich", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch Agenturen zufolge in Moskau.

Der Preis für 1000 Kubikmeter Gas überstieg am Mittwoch die 900 US-Dollar-Marke, wie die Agentur Interfax meldete. Peskow wies zurück, dass die Energiegroßmacht Russland irgendetwas mit der derzeitigen Preisrally zu tun habe. Russische Energieexperten machten die Lage auf dem Weltmarkt für die Preissprünge verantwortlich. Nach Angaben von Peskow beeinflusst das nicht die Kosten für das Pipelinegas.