RBC stuft Inditex auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Halbjahreszahlen von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Aussagen der Bekleidungskette zum Umsatz und zu den Bruttomargen im zweiten Halbjahr seien zuversichtlicher, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Folge habe er die Schätzungen leicht angehoben./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 09:53 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 09:53 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.