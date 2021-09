RBC stuft Auto1 auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach der zuletzt stark unterdurchschnittlichen Kursentwicklung böten die Aktien eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies vor allem auf gute Perspektiven der Vetriebsplattform Autohero des Gebrauchtwagenhändlers./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / 10:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 10:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.