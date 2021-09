BioNTech zeigt es allen! Das hat gesessen!

Was war in den vergangenen Tagen nicht alles auf BioNTech eingeprasselt. Insbesondere die Einschätzungen von Impf-Experten über eine sogenannte Booster-Impfung hat den Aktienkurs ins Trudeln gebracht. So hatte eine unabhängige Experten-Komission verlautbaren lassen, dass eine Auffrischungsimpfung nach “jetzigem Kenntnisstand” keine Notwendigkeit ist. Diese Nachricht hatte den Aktienkurs von BioNTech kurzfristig einbrechen lassen. Doch jetzt schlägt der Impf-Riese eindrucksvoll zurück.

Ging es nach der Meldung der Impfexperten am Montag direkt zur Eröffnung rund sieben Prozent nach unten (am Ende stand ein Minus von 6,4% in den Büchern), kletterte der Kurs gestern schon wieder rund zweieinhalb Prozent nach oben. Heute setzt BioNTech noch einen drauf und klettert schon wieder in Richtung der 350-Dollar-Marke. Derzeit verzeichnet die Aktie ein Plus von rund 3,5 Prozent. Die Abschläge vom Montag hat der Kurs damit schon wieder vollends wettgemacht.

Fazit: Ist die Korrektur bei BioNTech jetzt beendet oder geht es in den kommenden Tagen weiter nach unten? Angesichts dieser spannenden Situation haben wir die BioNTech-Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.