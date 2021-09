High Tide setzt Wachstum mit neuer Cannabis-Verkaufsstelle in Manitoba fort

Calgary, 15. September 2021 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das um die Herstellung und den Vertrieb von Verbrauchszubehör erweitert wurde, gab heute bekannt, dass seine META Cannabis-Verkaufsstelle unter der Anschrift 366 Main Street in Selkirk, Manitoba, mit dem Verkauf von Cannabis-Produkten zu Genusszwecken an Erwachsene begonnen hat. Diese Neueröffnung stellt die 94. Marken-Verkaufsstelle von High Tide in Kanada und die 9. in Manitoba dar, in der Cannabisprodukte und Verbrauchszubehör zu Genusszwecken angeboten werden. Der neue Laden befindet sich in einem großen Einkaufzentrum, in dem sich auch bekannte Lebensmittel- und Drogeriemarktketten befinden.

„Die Eröffnung des neuen Ladens in Selkirk ist der Beweis unseres Bestrebens über die kanadischen Prärieprovinzen und Ontario zu expandieren,“ sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Schritt für Schritt bringen wir unsere einzigartigen One-Stop-Shops mehr und mehr Kunden in Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario näher. Wir planen unser Einzelhandelsportfolio in den kommenden Monaten landesweit auszudehnen und sind zuversichtlich, dass wir den Meilenstein des 100. Geschäfts, mit Schwerpunkt auf Ontario, vor Ende des nächsten Monats erreichen werden“, so Raj Grover weiter.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 94 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, NewLeaf Cannabis, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).