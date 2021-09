Steinhoff: Da passt was nicht zusammen. Explodiert der Kurs jetzt erneut?

Es gibt an der Börse immer wieder Situation, in denen entweder der Markt eine Bewertung völlig falsch einschätzt oder etwas ganz Großes im Busch ist. Steinhoff befindet sich gerade in einer solchen Situation. Zu Wochenbeginn hat der Konzern angekündigt, sich über die Veräußerung eines Teils seiner Pepkor-Beteiligung frisches Geld beschaffen zu wollen. Nur wenige Stunden später konnte Steinhoff 370 Millionen Pepkor-Aktien an Investoren verkaufen und damit rund 400 Millionen Euro erlösen. So weit, so klar. Aber…

Beim aktuellen Kurs von rund 0,19 Euro pro Aktie und insgesamt etwas mehr als vier Mrd. Steinhoff-Aktien insgesamt hat der Konzern nur eine Marktkapitalisierung von weniger als 800 Millionen Euro. Steinhoff konnte also “mal eben” mit Verkauf eines Teils einer Beteiligung die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung an Cash generieren. Angesichts dieser Zahlen ist gut vorstellbar, dass der momentane Buchwert von Steinhoff deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.

Fazit: Sofern bei Steinhoff jetzt nicht also eine Bombe einschlägt, könnte die Aktie stark unterbewertet sein. Angesichts dieses Potenzials haben wir Unternehmen und Aktie einmal genau analysiert. Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie hier nachlesen.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.