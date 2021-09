PsiOxus stellt auf ESMO 2021 positive Biomarker-Daten vor, die das Potenzial des neuartigen tumorselektiven T-SIGn-Vektors NG-350A für das Re-Engineering fortgeschrittener Krebserkrankungen belegen

PsiOxus Therapeutics, Ltd. (PsiOxus), ein Unternehmen für das Re-Engineering von Tumoren, gab heute bekannt, dass es diese Woche auf dem Kongress 2021 der European Society for Medical Oncology (ESMO) wichtige Sicherheits- und translationale Daten aus seiner ersten klinischen Phase-1-Studie FORTITUDE am Menschen vorstellen wird. Die Daten des abgeschlossenen monotherapeutischen Dosis-Eskalations-Teils der FORTITUDE-Studie, die 2019 initiiert wurde, um die Sicherheit und Verträglichkeit des NG-350A T-SIGn -Vektors zu bewerten, werden am Freitag, den 16. September 2021, vorgestellt. Das vollständige Poster ist kurz danach unter www.psioxus.com verfügbar.

NG-350A is a T-SIGn -Vektor, der für das Re-Engineering von Krebserkrankungen entwickelt wurde, indem er selektiv einen monoklonalen CD40-Agonisten-Antikörper, einen potenten Aktivator immuninflammatorischer Reaktionen, in der Mikroumgebung des Tumors exprimiert. PsiOxus entwickelt diesen Wirkstoff als eines von mehreren Produkten innerhalb seines T-SIGn-Portfolios von Vektoren, die eine systemische Verabreichung mit der lokalen Produktion von leistungsstarken Transgenen kombinieren, um ein selektives Re-Engineering sowohl von primären als auch von metastasierenden Tumoren zu ermöglichen.

Die auf dem ESMO-Kongress vorgestellten Daten zeigen, dass die intravenöse Verabreichung von NG-350A in der Phase-1-Studie FORTITUDE zu einem anhaltenden Anstieg von Entzündungszytokinen führt. Insbesondere wurde ein deutlicher und anhaltender dosisabhängiger Anstieg von IL-12 und IFNγ nach einer einzigen einwöchigen Behandlung mit NG-350A beobachtet, was auf eine robuste Aktivierung von Antigen-präsentierenden Zellen durch CD40-Agonismus im Tumor hinweist. Die Expansion neuer T-Zell-Klone, von denen ein hoher Anteil neue Klone waren, wurde ebenfalls nach einem einzigen Zyklus von NG-350A beobachtet. Die Sicherheitsdaten der 25 Patienten, die im Rahmen der nun abgeschlossenen Monotherapie-Dosiseskalation von FORTITUDE mit NG-350A behandelt wurden, zeigten, dass NG-350A gut verträglich war und nur wenige der unerwünschten Ereignisse auftraten, die mit der systemischen Verabreichung von Anti-CD40-Agonisten verbunden sind.