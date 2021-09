Fireblocks eröffnet neues Büro in der Schweiz zur Erweiterung der DACH-Präsenz

New York und Zürich (ots/PRNewswire) - Bitcoin Suisse-Gründungsmitglied und

ehemalige Vizepräsidentin von Morgan Stanley leiten die Schweizer Expansion von

Fireblocks gemeinsam



fireblocks.com ), hat heute bekannt gegeben, mit der Eröffnung eines neuen

Hauptsitz-Büros in der Schweiz erhebliche Ressourcen für den Ausbau seiner

Präsenz und seines Wachstums in der DACH-Region bereitstellen zu wollen. In den

letzten sechs Monaten hat Fireblocks die Anzahl seiner Mitarbeiter in Europa

verdoppelt, um die wachsende Zahl institutioneller Kunden in der Region zu

unterstützen. Das Unternehmen hat fast 200 Kunden auf dem DACH-Markt







Astle und Ana Santillan das Unternehmen in der Schweiz gemeinsam leiten . Astle

bringt umfangreiches Wissen über die Schweizer Finanzdienstleistungsbranche von

Top-Banken mit. So war er an der Gründung von Swiss Crypto Vault beteiligt und

ist ein Gründungsmitglied der Abteilung für institutionelle Dienstleistungen und

Produkte von Bitcoin Suisse. Santillan verfügt über Erfahrung auf den

Fremdkapitalmärkten. Sie hat das institutionelle Serviceteam für Schweizer

Rentenpapiere von Morgan Stanley aufgebaut. Bevor sie sich auf digitale

Vermögenswerte spezialisierte, hatte sie leitende Positionen bei Goldman Sachs

und bei der Abteilung für Wealth Management der Credit Suisse inne. Astle und

Santillan verfügen über mehr als ein Jahrzehnt an Finanzerfahrung und haben

Hedgefonds, Banken und Firmenkunden bei der Implementierung von Handel und

Verwahrung digitaler Vermögenswerte beraten.



"Für uns ist es wichtig, mit Unternehmen in der Schweiz zusammenzuarbeiten, weil

sie einen Mehrwert für den Finanzmarkt bringen und sich als einer der weltweit

führenden Finanzplätze etabliert haben", erklärte Michael Shaulov, CEO von

Fireblocks . "Jetzt versuchen diese Finanzinstitute, Produkte für die Verwahrung

von digitalen Vermögenswerten, den Handel und die Tokenisierung schnell

bereitzustellen und wenden sich geprüften Technologien zu, um in diesem Bereich

auch weiter die Nase vorn zu haben und das weltweite Krypto-Ökosystem sicher zu

erschließen."



Nach dem Onboarding von über 500 Finanzinstituten und dem Ausbau seiner

Custody-Technologie zur Unterstützung von digitalen Vermögenswerten in Höhe von Seite 2 ► Seite 1 von 3



