Hello Pal investiert in Sprachausbildung

15. September 2021. Vancouver, British Columbia: Hello Pal International Inc. („Hello Pal“ oder das „Unternehmen“) (CSE:HP, Frankfurt:27H, OTC:HLLPF), ein Anbieter von schnell wachsenden internationalen Livestreaming-, Sprachlern- und sozialen Kryptowährungsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Little Pal Asia Limited („LPA“) eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet hat, welcher zufolge das Unternehmen auf nicht exklusiver weltweiter Basis die Lizenz zur freien Nutzung des innovativen „Infinity Language“-Sprachlernsystems von LPA im gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens – und insbesondere in der Language Pal-App – erhält.

Das Infinity Language-Lernsystem hat seinen Ursprung in einer erfolgreichen Software für Lese- und Schreibfähigkeit in der frühkindlichen Bildung, die seit 2008 auf dem Markt ist. LPA erhielt Mittel von Drittinvestoren, um das Lernsystem für den Sprachlernmarkt für Kinder anzupassen.

Gemäß der Kooperationsvereinbarung wird LPA das Lernsystem für die Verwendung in der Language Pal-App von Hello Pal, die auf Erwachsene ausgerichtet ist, anpassen. Dementsprechend wird Hello Pal das Lernsystem auf dem Sprachlernmarkt für Erwachsene exklusiv nutzen und auch Zugang zu neuen Funktionen und Kapazitäten erhalten, um die das Lernsystem von LPA nach und nach erweitert wird.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt das Unternehmen eine 15%ige Beteiligung an LPA für 300.000 CAD. Dieser Betrag wird hauptsächlich für die weitere Entwicklung des Infinity Language-Lernsystems und dessen Anpassung für die Verwendung in der Language Pal-App verwendet. Abgesehen von dieser Anfangsinvestition muss Hello Pal keine weiteren Beträge für die Nutzung des Infinity Language-Lernsystems an LPA zahlen.

„Ich freue mich sehr, dass Hello Pal nun in der Lage sein wird, in bedeutendem Maße in den Sprachlernmarkt für Erwachsene vorzustoßen“, meint Herr Wong, Chairman und CEO des Unternehmens. „Im Rahmen unseres Gesamtplans zur Diversifizierung unserer Einnahmequellen in verschiedene, aber verwandte Märkte werden es uns diese Kooperation und Investition die Neueinführung der Language Pal-App mit den einzigartigen Funktionen ermöglichen, die es braucht, um auf dem Sprachlernmarkt wettbewerbsfähig zu sein.“