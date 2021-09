Die Hauptversammlung von Lang & Schwarz wird in diesem Jahr nur virtuell erfolgen. Sie soll am 17. November stattfinden. Ursprünglich war das Aktionärstreffen am 26. August vorgesehen. Es musste jedoch sehr kurzfristig abgesagt werden, da zuvor steuerstrafrechtliche Ermittlungen gegen die Düsseldorfer bekannt wurden. In der Folge war der Kurs der Aktie eingebrochen.Wie bisher will Lang & Schwarz für das abgelaufene Jahr ...