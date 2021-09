RAVEN reduziert den Arbeitsaufwand und die benötigte Hardware für den Bau eines Testfahrzeugs drastisch. Auf einen Bruchteil der Größe geschrumpft, aber viel leistungsfähiger, stellt RAVEN einen riesigen Sprung in der Leistungsfähigkeit dar, verbunden mit einer enormen Zeitersparnis in der AV-Entwicklungsphase.

Der RAVEN wird mit allen integrierten Systemen ausgeliefert, so dass die Entwickler gleich mit der Arbeit beginnen können. Die leistungsstarken Rechen-, Speicher- und Konnektivitätsmodule sind in einem Gehäuse untergebracht, das in ein Standard-19-Zoll-Rack passt. Es verkürzt den Weg für die Entwickler und macht ihn gleichzeitig schneller. Das modulare System fügt sich nahtlos in die vorhandene Technik ein und ermöglicht den Austausch von Speicherkassetten oder Upgrades im laufenden Betrieb, wodurch die mühsame Arbeit des Baus und der Wartung von Testfahrzeugen entfällt.