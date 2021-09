Nachdem die Apple-Aktie Anfang dieses Monats noch ein frisches Rekordhoch bei 157,26 US-Dollar markieren konnte, setze nur wenig später eine äußerst dynamische Korrekturbewegung zurück zum EMA 50 verlaufend um 146,83 US-Dollar sowie einen seit Juli bestehenden Aufwärtstrend ein. Dort versucht sich der Werte derzeit an einer Stabilisierung, unter wellentechnischen Aspekten allerdings ist eine Rückkehr zu den Rekordständen höchst zweifelhaft. In der Regel werden Korrekturen/Konsolidierung in einer mindestens dreiwelligen Kursbewegung abgespielt.

Neue iPhone-Generation vorgestellt

Sollte zum Ende dieser Handelswoche hin keine nachhaltige Stabilisierung um den EMA 50 gelingen, könnte ein Kursrutsch darunter Verluste an 144,50, 142,54 und darunter 141,67 US-Dollar auslösen. Vielleicht müsste sogar noch einmal die zentrale Unterstützung um 137,98 US-Dollar als Support einspringen. Auf der Oberseite bleibt das Potenzial zunächst auf 150,00 US-Dollar begrenzt, spätestens ab 151,84 US-Dollar dürfte wieder Verluste nach einem Pullback anstehen.