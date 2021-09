Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Borussia Dortmund in Champions League mit Auftaktsieg bei Besiktas Borussia Dortmund ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Mit dem 2:1 (2:0) bei Besiktas Istanbul gelang am Mittwoch ein Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase. Jude Bellingham in der 20. Minute und Erling Haaland in der …