Anycubic Photon Ultra 3D-Drucker startet auf Kickstarter

Anycubic, der erste erschwingliche DLP Desktop 3D-Drucker für Verbraucher, hat seinen offiziellen Verkaufsstart am 14. September

SHENZHEN, China, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- Anycubic, eine bekannte 3D-Druckermarke und ein Pionier im Bereich der Harz-3D-Drucker, präsentiert seinen hochmodernen Drucker mit digitaler Lichtverarbeitung (DLP), den Anycubic Photon Ultra . Der Drucker wird auf Kickstarter vom 14. September 2021 (11 Uhr EST/16 Uhr GB/17 Uhr. Mitteleuropa/23 Uhr Hong Kong) bis zum 14. Oktober 2021 zu einem Preis von nur 399 $US für die ersten 300 Einheiten, 459 $US für die nächsten 500 Einheiten und 499 $US für die darauffolgenden 2000 Einheiten angeboten. Nach Beendigung der Kickstarter-Kampagne wird der Verkaufspreis 599 $US betragen.