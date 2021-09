Diligent gibt die Preisträger des Programms "Modern Governance 100" für das Jahr 2021 bekannt

Diligent , der weltweit führende Anbieter von SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko und Compliance (GRC), gab heute die Preisträger des Programms 2021 Modern Governance 100 bekannt. In diesem jährlichen Programm, das nun schon zum dritten Mal stattfand, werden die weltweit besten Fachleute aus den Bereichen Governance, IT, Auditing, Risiko, ESG und Compliance ausgezeichnet, die einen ausgeprägten Sachverstand bei der Gewährleistung hocheffizienter, moderner Governance-Praktiken unter Beweis gestellt haben.

“Die Aufgaben der Fachleute in den Bereichen Governance, Risikomanagement, Compliance und Auditing waren noch nie so komplex und wichtig wie heute”, sagte Diligent-CEO Brian Stafford. “Immer strengere Vorschriften, wechselnde Prioritäten der Interessenvertreter und eine sich rasch verändernde ökologische und soziale Landschaft stellen GRC-Experten vor bisher nie dagewesene Herausforderungen. Alle diese Preisträger haben ein Höchstmaß an zielorientierter Führung bewiesen, indem sie in einer Zeit zunehmender Unsicherheit transformative Veränderungen in ihren Unternehmen vorangetrieben haben. Es ist mir eine große Ehre, sie für ihre eindrucksvolle Arbeit zu würdigen.”

Diligent hat das Programm "Modern Governance 100" in diesem Jahr weiterentwickelt und eine hochkarätige Jury aus der Branche zusammengestellt sowie sechs neue Kategorien definiert, die wichtige Leistungen in Schlüsselbereichen in den Fokus rücken. Die neuen Kategorien sind: ESG & Diversity Trailblazer, Digital Transformation Innovator, Cyber Risk Leader, Driver of Audit Excellence, Risk & Compliance Visionary und Outstanding Community Ally.

Die diesjährigen "Modern Governance 100"-Preisträger wurden von ihren Kollegen und Führungskräften nominiert und repräsentieren Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, beispielsweise Barclays, Grant Thornton, London Stock Exchange, PUMA und Schneider Electric, um nur einige zu nennen.

“Die Anerkennung und die Nominierung sind höchst erfreulich, und ich fühle mich sehr geehrt, in einem Bereich nominiert zu sein, der mir sehr am Herzen liegt”, sagte Miriam Allen, stellvertretende Unternehmenssekretärin bei Alinta Energy. “Corporate Governance und technologische Systeme, die zu einer verstärkten und verbesserten Compliance beitragen, steigern die Unternehmenseffizienz und reduzieren verschiedene Elemente des Organisations- und Reputationsrisikos. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit Systemen das Verhalten und den Wandel in unserem Unternehmen vorantreiben können.”

Die Liste der "2021 Modern Governance 100"-Preisträger und die Art und Weise, wie sie eine zielgerichtete Führung praktizieren, finden Sie unter https://info.diligent.com/influential-grc-leaders/.

Über Diligent Corporation

Diligent ist der größte Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC-Software), die von mehr als einer Million Nutzern in über 25.000 Organisationen weltweit eingesetzt wird. Unsere moderne GRC-Plattform vermittelt Vorständen, Geschäftsführern und anderen Führungskräften eine ganzheitliche, integrierte Sicht auf Daten zu Prüfung, Risiko, Informationssicherheit, Ethik und Compliance innerhalb einer Organisation. Diligent versorgt Führungskräfte mit Technologie, Erkenntnissen und Vertrauen, damit sie effektivere, gerechtere und erfolgreichere Organisationen aufbauen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.diligent.com

