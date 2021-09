Tradeweb kooperiert mit CFETS zur Einführung von Southbound Bond Connect und Stärkung seiner Präsenz in China

Wie Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), ein weltweit führender Betreiber von elektronischen Marktplätzen für Zinssätze, Kredite, Aktien und Geldmärkte, heute mitteilte, wird das Unternehmen seine Handelsverbindung mit CFETS im Rahmen des Bond Connect-Kanals am 24. September erweitern, um Onshore-Institutionen aus Festlandchina die Möglichkeit zu geben, in die Märkte Hongkongs für festverzinslicher Wertpapiere zu investieren. Tradeweb hat als erste Plattform Offshore-Anlegern ermöglicht, chinesische Onshore-Anleihen über ihre elektronische Angebotsanfrage (RFQ) an Northbound Bond Connect zu kaufen und zu verkaufen. Seit dem Start von Bond Connect im Juli 2017 wurden über Tradeweb CNY-Baranleihen im Wert von mehr als 900 Mrd. USD gehandelt. Im vergangenen Jahr hat Tradeweb eine erneute Partnerschaft mit dem China Foreign Exchange Trade System (CFETS) geschlossen, um den ersten vollständig elektronischen RFQ-Zugang zum China Interbank Bond Market (CIBM) Direct zu unterstützen – einer weiteren bevorzugten Route ausländischer Investoren, um auf dem chinesischen Onshore-Anleihemarkt zu handeln.

Lee Olesky, CEO bei Tradeweb Markets, kommentiert: „Nachdem wir als erste Plattform zur Anbindung an Bond Connect und den chinesischen Onshore-Anleihemarkt mit einem Gesamtvolumen von 15 Billionen US-Dollar ausgewählt wurden, ist es uns eine Ehre, erneut als Launch-Partner für den Southbound-Handel ausgewählt worden zu sein. Dieser neue Meilenstein wurde dank der engen Kooperation von Tradeweb und CFETS bei der Schaffung von Zugangskanälen erreicht, die die Öffnung der chinesischen Finanzmärkte voranbringen. Tradeweb ist ein Pionier bei der Digitalisierung und Modernisierung des Handels mit festverzinslichen Wertpapieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teilnehmern aus der Region, um ihren Zugang zu Liquidität und die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe in diesen Märkten zu verbessern.“

Yi Zhang, President bei CFETS, erklärt: „Wir sind erfreut , erneut mit Tradeweb zusammenzuarbeiten, um das wichtige Ziel von Bond Connect zu verwirklichen, einen gegenseitigen Zugang für Investoren in festverzinsliche Wertpapiere in China und im Ausland bereitzustellen. Der Erfolg des Northbound-Handels ist der Beleg dafür, dass die elektronische Ausführung für die Teilnehmer des Anleihemarktes den Weg in die Zukunft weist. Nun sind wir gespannt zu erfahren, wie das Southbound-Handelserlebnis der Onshore-Anleger weiter verbessert werden kann.“