Arctic Star findet Diamanten mit kommerzieller Größe

Epische Wendung in der Diamantengeschichte von Arctic Star

Vollversion / Zwei Hälften von geteilten Bohrkernen aus dem Sequoia-Kimberlit von Arctic Star mit einem Toonie als Referenz (Bohrloch DG2021-05 oben und darunter Bohrloch DG2021-04).

Fast genau 30 Jahre nach der Ankündigung von Chuck Fipke´s Dia Met Minerals Ltd. im November 1991, 89 Mikrodiamanten in einer 59 kg schweren Bohrkernprobe in der Nähe von Lac de Gras, NWT, gefunden zu haben, gab Pat Power´s und Buddy Doyle´s Arctic Star Exploration Corp. heute bekannt, dass sie Diamanten mit kommerzieller Größe gefunden haben, und zwar aus der anderen Hälfte des Bohrkerns des Entdeckungsbohrlochs DG2021-04 im kürzlich entdeckten Sequoia-Kimberlit-Komplex, der sich etwa 30 km östlich von Ekati, der ersten Diamantenmine Nordamerikas, die 1998 in Betrieb genommen wurde, befindet.

Die Entdeckung von Ekati löste in den 1990er Jahren den "größten Staking-Rush der Welt" aus, und es bleibt abzuwarten, wie sich die heutige Ankündigung von Arctic Star auf die Region und ihre großen Bergbauunternehmen auswirken wird, die alles daran setzen, die Lebensdauer ihrer Diamantenbetriebe zu verlängern.

Die heute verkündete Entdeckung von Sequoia geht zweifellos in die Geschichte ein – Hut ab und Glückwunsch an das Managementteam von Arctic Star, seine langjährigen Unterstützer und Aktionäre, die es bis zu diesem historischen Zeitpunkt geschafft haben: 15. September 2021, eine epische Wendung in der Diamantengeschichte.

Wäre die andere Hälfte des Bohrkerns vom Entdeckungsloch DG2021-04 als erstes ins Labor zur Diamantzählung verschickt worden, wäre die Ankündigung von Arctic Star in der vergangenen Woche vielleicht anders vom Markt aufgenommen worden.

Andererseits verleiht diese epische Wendung in der Geschichte Chuck Fipke, Buddy Doyle und Pat Power jetzt noch mehr Glaubwürdigkeit in Bezug auf ihr Fachwissen bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungen, einschließlich der geochemischen Analyse von Diamantenindikatoren und -einschlüssen, die darauf abzielte, die Wahrscheinlichkeit großer Diamanten bei Sequoia vor der heutigen Bekanntgabe des ersten Fundes von Diamanten kommerzieller Größe im Bohrkern vorherzusagen:

"Zwei der erfolgreichsten Entdecker von Diamantenminen sehen Anzeichen für große Diamanten im neu entdeckten Sequoia-Kimberlit von Arctic Star auf dem Diagras-Projekt in NWT, Kanada" (9. September 2021)

"Neue Diamanten-Entdeckung in Kanada jetzt offiziell: Erste Bohrergebnisse von Arctic Star bestätigen, dass der Sequoia-Kimberlit diamanthaltig ist" (6. Juli 2021)

Am 6. Juli wurde verkündet, dass die Hälfte des Bohrkerns aus dem Entdeckungsloch DG2021-04, die zuerst ins Labor geschickt wurde, eine "hohe" und "sehr ermutigende" Anzahl von Mikrodiamanten (76 Steine/100 kg; insgesamt 224 Steine in 292,6 kg Bohrkern) beinhaltet. Es wurden jedoch nur Mikrodiamanten mit einer Größe von bis zu 0,6 mm gefunden, also keine Steine von kommerzieller Größe (>0,8 mm). Die andere Hälfte des Kerns wurde vor kurzem ins Labor geschickt und enthielt 2 Steine mit kommerzieller Größe: Einer mit 0,85 mm und der andere mit 1,18 mm. Insgesamt wurden, wie heute bekanntgegeben, 255 Diamanten/Steine aus 212,7 kg Bohrkern (120 Steine/100 kg) gewonnen:

Die heutige Pressemitteilung von Arctic Star :

Zweite Runde der Caustic-Fusion-Diamantenergebnisse stärkt frühere Ergebnisse, Sequoia-Kimberlit-Komplex

Highlights

• Die Caustic-Fusion-Ergebnisse aus der anderen Hälfte des Bohrkerns des Sequoia-Kimberlits 2021 untermauern die zuvor gemeldeten Ergebnisse und deuten weiterhin auf das Vorhandensein großer Diamanten hin.

• Die Diamantindikatorhemie weist auch auf die Wahrscheinlichkeit größerer Diamanten (>50 ct) hin.

• Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine 5-Tonnen-Caustic-Fusion-Probe die geeignete Mindestgröße für die Vorhersage des Gehalts wäre, da dies genügend Steine mit einem Durchmesser von mehr als 1,18 mm enthalten sollten, um die Größen- und Häufigkeitsverteilung der gesamten Diamantenpopulation zu verstehen.

15. September 2021 – Vancouver, British Columbia – Arctic Star Exploration Corp. ("Arctic Star" oder das "Unternehmen") (TSXV: ADD) (Frankfurt: 82A2) (WKN: A2DFY5) (OTC: ASDZF) freut sich bekanntzu eben, dass es die zweite Runde der Ergebnisse der Caustic-Fusion von Diamanten aus dem Sequoia Kimberlit-Komplex erhalten hat. Die Ergebnisse stammen von der verbleibenden Hälfte des Bohrkerns aus den Bohrlöchern DG 2021 04 und DG 2021 05, die im Abstand von 202 m im zentralen und nördlichen Teil des Sequoia-Kimberlit-Komplexes gebohrt wurden.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 aufgeführt. Der gesamte Bohrkern mit einem Gesamtgewicht von 505 kg wurde nun analysiert. Normalerweise wird die Hälfte des Kerns als Referenz aufbewahrt, aber aufgrund der ermutigenden Ergebnisse der Diamantenzählung in der ersten Hälfte des Kerns und der ermutigenden Ergebnisse der Indikatorminerale, die in der Pressemitteilung vom 7. September gemeldet wurden, wurde beschlossen, den gesamten Bohrkern im Labor zu analysieren.

Die Gesteinsproben wurden in den gleichen Abständen wie die ersten entnommen und bestätigen, dass die verschiedenen Gesteinsarten unterschiedliche Diamantgehalte aufweisen. Die Indikatormineralien zeigen auch, dass die beiden Hauptgesteinstypen, der vulkanoklastische Kimberlit und der kohärente Kimberlit, unterschiedlich sind. Beide weisen zwar Indikatoren auf, die denen der weltweit gefundenen großen Diamanten entsprechen, sowie Chromit mit Diamanteinschlüssen, doch nur der kohärente Kimberlit weist signifikante "G10"- und eklogitische Granate mit Diamanteinschlüssen auf.



Vollversion / Tabelle 1. Caustic-Fusion-Laborergebnisse, Sequoia Kimberlite, Arctic Star JV. Die Ergebnisse der Caustic-Fusion bei Sequoia wurden von SRC Labors in Saskatoon verarbeitet. Der NQ-Kern wurde von Hand aufgespalten und in ca. 8 kg schwere Proben verpackt, die nach Möglichkeit in geologische Intervalle passen; die erste Hälfte des Kerns wurde verschickt und analysiert, die zweite Hälfte des Kerns wurde mit denselben Probenintervallen verschickt. Beide Proben wurden per CoC (Chain of Custody) verschickt. SRC ist ein unabhängiges Labor und ein ISO ....... Die Proben werden in einen Ofen gegeben und mit Natronlauge 24 Stunden lang auf 5080 °C erhitzt. Der Rückstand wird heiß durch ein 0,075-mm-Sieb gegossen. Der Rückstand wird dann bei Bedarf weiter chemisch behandelt, bis nur noch die feuerfesten Minerale einschließlich Diamanten übrig sind. Der Rückstand wird durch Sieben sortiert und die Diamanten werden dann von einem Mineralogen aussortiert. Größere Diamanten (>0,5 mm) werden beschrieben und gewogen.



Vollversion / Abbildung 1 Größenhäufigkeitsdiagramm: Verteilung der Diamantgröße. Sequoia-Originalprobe in Orange, Sequoia Gesamtprobe dieser Pressemitteilung in Rot, Jack Pine in Grün. Abbildung 1 zeigt auch mögliche Trajektorien für die Diamantenverteilung bei Sequoia.

Buddy Doyle kommentierte: "Diese Ergebnisse zeigen, wie "gerräuschvoll" ("noisy") Diamantergebnisse sein können, da höhere Diamantzahlen und größere Diamanten auftauchten, als wir die zweite Hälfte des Kerns analysierten! Das ist nicht ungewöhnlich, es kommt nur darauf an, genügend Proben zu sammeln. Die aktuellen Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Kimberlit-Probe von etwa 5 Tonnen - das Zehnfache der uns bisher vorliegenden Probe - eine gleichmäßige Häufigkeitskurve der Diamantgröße ergeben würde, anhand derer eine erste (gesamte) Gehaltsschätzung vorgenommen werden könnte. Eine solche Probe sollte weitere Anhaltspunkte für die Wahrscheinlichkeit von wirklich großen Steinen liefern. Die für das Frühjahr 2022 geplanten Bohrungen im Sequoia-Kimberlit-Komplex, bei denen Bohrkerne in HQ-Größe in Abständen von 100 m verwendet werden, sollen dies ermöglichen. Die bisherigen Ergebnisse sind in Anbetracht der geringen Probengröße ermutigend und deuten auf Gehalte hin, die in den Bereich der Kimberlite fallen, die im Lac de Gras-Feld abgebaut werden (wo Pipes mit Gehalten von 0,3 c/t bis 4,2 c/t abgebaut werden oder in Minenplänen enthalten sind), mit einem möglichen zusätzlichen Bonus einer höheren Neigung zu größeren Steinen, wie die Indikatordaten nahelegen. Der Sequoia-Komplex ist groß und die zusätzlichen Bohrungen werden auch dazu beitragen, die Tonnage zu definieren. Weitere Arbeiten werden es zeigen."

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung ist Buddy Doyle, AUSIMM, ein Geologe mit über 35 Jahren Erfahrung in der Diamantenexploration, -entdeckung und -bewertung. Herr Doyle leitete das Team, das die Kimberlite, die bei Diavik abgebaut werden, und 100 weitere Kimberlite im Lac de Gras-Feld entdeckte. Im Jahr 2005 wurde er mit dem Hugo-Dummitt-Preis für hervorragende Leistungen in der Diamantenexploration ausgezeichnet.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorsichtshinweis zu "zukunftsgerichteten" Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der Pläne von Arctic Star, der Schätzung einer Mineralressource und des Erfolgs von Explorationsaktivitäten. In dieser Mitteilung ist nicht sicher, ob der entdeckte Kimberlit wirtschaftlich sein wird oder nicht, da dies von vielen Faktoren abhängt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwar auf den besten Schätzungen und Annahmen des Managements, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Faktoren, die sich auf unsere Pläne auswirken könnten, gehört, dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Mittel wie beabsichtigt zu beschaffen, und dass wir in einem solchen Fall möglicherweise alle beschafften Mittel, wenn überhaupt, für Betriebskapital und nicht für die beabsichtigten Verwendungszwecke wie beschrieben verwenden müssen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Arctic Star übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. (Quelle)



Vollversion / Quelle



Vollversion

"Die Ekati-Mine, einschließlich der unterirdischen Misery-Mine und des Jay-Projekts, hat eine aktuelle Betriebsdauer bis 2034. Um die Lebenszeit der Ekati-Mine bis 2042 zu verlängern, werden bestimmte Explorations- und Projektevaluierungsaktivitäten durchgeführt."(NS Energy im Dezember 2020)



Vollversion / Quelle

"Laut einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, die von der Dominion Diamond Corporation am Mittwoch veröffentlicht wurde, könnte der Betrieb der Ekati-Diamantenmine durch einen weiteren Ausbau des Untertagebaus bis 2042 aufrechterhalten werden... Das Fox Deep-Projekt würde die Mine durch die Entwicklung eines Untertagebetriebs unterhalb des abgebauten Fox-Tagebaus erweitern. Es folgt auf das Projekt Misery Deep, das nach Angaben des Unternehmens die Lebensdauer der Mine von 2033 auf 2035 verlängern würde. Tom Hoefer, geschäftsführender Direktor der NWT & Nunavut Chamber of Mines, meint, dass die Yellowknifers einen Freudentanz aufführen sollten. "Vor einem Jahr dachten wir, dass Ekati noch bis 2021 läuft", sagt Hoefer. "Mit ihrer Arbeit an anderen Pipes und der Aufnahme von Fox haben sie eine sehr aufregende Zukunft für die Bergbauindustrie des N.W.T. geschaffen." Hoefer verweist auf eine andere große Diamantenmine in den Northwest Territories, die Diavik Diamond Mine, die sich ebenfalls teilweise im Besitz von Dominion befindet. "Wir wissen, dass Diavik im Jahr 2025 schließen wird", sagt Hoefer. "Das wird einen erheblichen Schlag für unsere Wirtschaft bedeuten, da es sich um einen Betrieb mit etwa 1.500 Beschäftigten handelt. Hoefer sagt, dass die Erweiterung des unterirdischen Betriebs von Ekati einen "bedeutenden Impuls" für die Wirtschaft der Nordwest-Territorien darstellen wird." (CBC im September 2017)



Vollversion

"Etwa 200 km südlich des Polarkreises, am See namens Lac de Gras, liegen einige der schönsten und begehrtesten Diamanten der Welt. Das ist die Diavik-Diamantenmine in den kanadischen Nordwest-Territorien, wo sich auch unser preisgekrönter Windpark befindet. Unsere Diamanten aus Diavik sind atemberaubende weiße Edelsteine, die nach den höchstmöglichen Sicherheits- und Integritätsstandards gefördert werden. Diavik besteht aus 4 diamanthaltigen Pipes, die wir in einer Kombination aus Tagebau und Untertagebau abbauen. Die Diavik-Diamantenmine wird von Rio Tinto betrieben und befindet sich im Besitz eines Joint Ventures zwischen Diavik Diamond Mines (2012) Inc., einer 100%igen Tochtergesellschaft von Rio Tinto (60% Anteil) und Dominion Diamond Diavik Limited Partnership, einer 100%igen Tochtergesellschaft von Dominion Diamond Mines (40% Anteil)." (Rio Tinto)



Vollversion / Quelle

"Alle Minen haben einen endlichen Lebenszyklus, und Diavik hat seine Schließung von Anfang an geplant. Die Gebäude vor Ort wurden so konzipiert, dass sie spurlos entfernt werden können. Und wenn der Abbau endet, werden die AUfschüttungen saniert und das Wasser des Sees fließt in den Tagebau zurück." (Rio Tinto)

“Dementsprechend suchen wir nach kommerziellen Möglichkeiten zur Umnutzung von Vermögenswerten [Infrastruktur, Anlagen], um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Schließung zu verringern.“ (Rio Tinto)



Vollversion / Quelle

Auszüge aus “25 Years of Diamonds“ (Silver Anniversary Special Edition, Mining North, 2016):



Vollversion / Quelle



Vollversion / Quelle



Vollversion / Quelle

Unternehmensdetails

Arctic Star Exploration Corp.

1111 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 4M3, Kanada

Telefon: +1 604 689 1799

Email: info@arcticstar.ca

www.arcticstar.ca

Aktien im Markt: 118.491.751



Vollversion / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): ADD

Aktueller Kurs: $0,125 CAD (14.09.2021)

Marktkapitalisierung: $15 Mio. CAD



Vollversion / Quelle

Deutschland-Symbol / WKN (Tradegate): 82A2 / A2PV9M

Aktueller Kurs: €0,087 EUR (08.09.2021)

Marktkapitalisierung: €10 Mio. EUR

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Arctic Star Exploration Corp. und Zimtu Capital Corp., und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Arctic Star Exploration Corp. besitzt. Arctic Star Exploration Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren.