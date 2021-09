BRAIN Biotech AG schließt 10% Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erfolgreich ab

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

BRAIN Biotech AG schließt 10% Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss zu einem Platzierungspreis von 9,85 Euro erfolgreich ab



Zwingenberg, 15. September 2021. BRAIN Biotech AG ("BRAIN", oder die "Gesellschaft") hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung von ca. 19 Millionen Euro zu einem Ausgabepreis von 9,85 Euro pro Neuer Aktie platziert (die "Kapitalerhöhung"). Im Rahmen der Transaktion hat BRAIN ca. 1,99 Millionen neue Namensaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (zusammen, die "Neuen Aktien"), entsprechend rund 10% des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft vor der Transaktion, im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem diesbezüglichen Beschluss des Vorstands zugestimmt. BRAINs Hauptaktionär nahm an der Kapitalerhöhung teil.

Es ist beabsichtigt die Neuen Aktien voraussichtlich am 17. September 2021 prospektfrei zum Handel zuzulassen und am 21. September 2021 in die bestehende Notierung unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) einzubeziehen.



Über BRAIN



Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie. Als Technologieanbieter und Entwickler biobasierter Produkte und Lösungen für Ernährung, Gesundheit und Umwelt unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie und trägt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. BRAIN ist die Muttergesellschaft der BRAIN-Gruppe. Das Geschäft der BRAIN-Gruppe basiert auf zwei Säulen: Das Segment BioScience beinhaltet die Auftragsforschung für renommierte industrielle Partner sowie einen Inkubator zur Entwicklung eigener hochinnovativer Produkte. Im BioIndustrial-Segment konzentriert sich das Unternehmen auf das Spezialitätengeschäft in der Produktion und Veredelung von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen sowie auf den Handel mit ihnen.