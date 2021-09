Blume Global kündigt neue Investition von Bridgepoint an

PLEASANTON, Kalifornien, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- Blume Global, ein führender Anbieter von Technologien für die Ausführung und Transparenz von Lieferketten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen neues Kapital von der in London ansässigen Bridgepoint Group erhalten hat. Diese Investition wird die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, seine wirklich innovative und transformative Supply-Chain-Digitalisierung in der Branche einzuführen. Mit dieser jüngsten Finanzierung wird Blume Global mit 500 Millionen Dollar bewertet, und Bridgepoint schließt sich den von Apollo Global Management und EQT verwalteten Fonds als Eigenkapitalinvestoren des Unternehmens an.

Blume Global wurde 2018 gegründet und bietet eine intelligente Betriebsplattform in der Cloud, die globale Lieferkettenprozesse durch eine digitale Karte der Lieferkettenwelt für Tausende von Kunden orchestriert. Durch die Digitalisierung und Umgestaltung von Lieferketten auf der ganzen Welt, die es Verladern (Käufern und Lieferanten), Logistikdienstleistern und Spediteuren ermöglicht, auf einer gemeinsamen datengesteuerten Plattform zusammenzuarbeiten, um Verschwendung und Ineffizienzen durch Transparenz, Automatisierung und Optimierung zu verringern.

Im Jahr 2021 hat Blume Global sein starkes Wachstum fortgesetzt, mit einem jährlichen Buchungszuwachs von mehr als 100 % im Vergleich zum Vorjahr. Seit Januar hat das Unternehmen mehr als 100 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Europa und Indien eingestellt. Mit dem neuen Eigenkapital will das Unternehmen zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die Markteinführung tätigen und Blume so in die Lage versetzen, weiterhin eine wirklich transformative und nachhaltige Plattform für globale Lieferketten zu schaffen.

„Als wir Blume Global 2018 ins Leben riefen, sahen wir die Chance, eine cloudbasierte digitale Betriebsplattform für globale Lieferketten aufzubauen, die moderne Technologien und maschinelles Lernen zur Optimierung und Automatisierung von Abläufen nutzt", so Pervinder Johar, CEO von Blume Global. „Seitdem haben wir eine steigende Nachfrage nach einer Plattform für Transparenz und Orchestrierung der Lieferkette wie der unseren festgestellt. Wir freuen uns sehr über diese neue Investition der Bridgepoint Group, die uns bei der Finanzierung unseres weiteren Wachstums unterstützt."