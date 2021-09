Aduro Clean Technologies erhält DTC-Berechtigung für Stammaktien in den USA

Sarnia, ON, 16. September 2021 - Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50) (das „Unternehmen“ oder „Aduro Clean Technologies“), ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien, um Kunststoffe chemisch zu recyceln und schwere Roh- und erneuerbare Öle in Ressourcen der neuen Ära und hochwertige Brennstoffe umzuwandeln, freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens, die am von der OTC Markets Group Inc. betriebenen OTCQB Venture Market in den USA unter dem Kürzel „ACTHF“ notieren, nun die Berechtigung für die Depository Trust Company („DTC“) erhalten haben. DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corporation und ist als elektronische Clearingstelle für börsennotierte Gesellschaften für die Abrechnung von Wertpapiergeschäften verantwortlich.