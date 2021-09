CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Kurz vor dem Start der ersten All-Mission ohne Profi-Astronauten an Bord meldete sich das Kontrollzentrum des Raumfahrtunternehmens SpaceX noch einmal bei den vier Passagieren. "Heute inspiriert ihr wirklich die Welt", kam es aus den Lautsprechern. "Gute Reise!" Wenige Minuten später hob die "Dragon"-Raumkapsel am Mittwochabend (Ortszeit) mit Hilfe einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in die Erdumlaufbahn ab. "Die Ausblicke sind spektakulär", jubelte der 38-jährige US-Milliardär Jared Isaacman, der den "Dragon" für den All-Ausflug gechartert hatte.

Der Start der "Inspiration4" genannten Weltraumtourismus-Mission sei "ein bedeutender Meilenstein beim Streben danach, das All für alle zugänglich zu machen", kommentierte die US-Raumfahrtbehörde Nasa, die die Start-Infrastruktur stellte, ansonsten aber nicht beteiligt war, per Kurznachrichtendienst Twitter. SpaceX spricht von der "ersten nur mit Laien besetzten Mission in die Erdumlaufbahn" - an Bord ist kein ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch.