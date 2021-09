DENVER, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- KVS Technologies , der führende Anbieter von Komplett-Drohneninspektionsdiensten für Versorgungsunternehmen, hat eine strategische Vereinbarung mit Spright, der neuen Drohnenabteilung von Air Methods , getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird KVS Technologies seine Dienste in Nordamerika starten, wobei Spright exklusiv alle Flüge für die lineare Infrastrukturinspektion durchführt. Diese Partnerschaft bringt zwei wichtige Akteure in der Drohnentechnologie und im kommerziellen Flugbetrieb zusammen, deren Ziel es ist, eine führende Position auf dem Markt für lineare Infrastrukturinspektionen in den USA einzunehmen.