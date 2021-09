Varta – Ernüchterung nach dem Apple-Tag

Die Apple-Präsentationen waren in den vergangenen Jahren an den Börsen eher eine Enttäuschung. Das verwundert wenig, schließlich sickert im Vorfeld wochenlang durch, worauf sich die Apple-Fans freuen dürfen. Daher gilt dann oft ” buy the rumor, sell the fact…”. So auch am Dienstag. Bei Varta setzte die Ernüchtern einen Tag später ein. Die Aktie fiel am Mittwoch unter 120 Euro. Varta wird weiterhin heiß gehandelt und der Einfluß der privaten Trader ist in der Aktie sehr hoch. Die dürften nun das Niveau um 120 Euro zum Einstieg nutzen. Wir sind in unserem Börsendienst ebenfalls dabei. Entsprechende Turbos lauten ….

Turbo-Bull – Hebel 3 – WKN MC9592