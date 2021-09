AEVIS VICTORIA SA: Halbjahresergebnis 2021 - EBITDAR-Marge erhöht sich auf 23.4%



Die Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erzielte im ersten Halbjahr 2021 ein erfreuliches Ergebnis, das von der Erholung im Gesundheitssektor und der starken Performance ihrer Beteiligung an Swiss Medical Network getragen wurde. Der Gesamtumsatz der vollkonsolidierten Beteiligungen stieg in der Berichtsperiode um 18.2% von CHF 346.6 Millionen auf CHF 409.8 Millionen. Die pandemiebedingten Ausfälle in der Hotellerie und Gastronomie für die Jahre 2020 und 2021 wurden durch eine Härtefallentschädigung von rund CHF 22 Millionen kompensiert, die in den jeweiligen Segmenten als sonstiger Ertrag ausgewiesen wird. Die Umsatzsteigerung in Verbindung mit operativen Verbesserungen führte zu einem deutlichen Anstieg des EBITDAR von CHF 38.3 Millionen auf CHF 84.0 Millionen, entsprechend einer operativen Marge von 23.4%. Das mehr als verdoppelte Betriebsergebnis führte bei nur leicht höheren sonstigen Aufwendungen zu einem Reingewinn von CHF 14.3 Millionen, gegenüber einem Verlust von CHF 14.1 Millionen im Vorjahr. Die Bilanz von AEVIS wurde mit einer Zunahme des Eigenkapitals um mehr als CHF 100 Millionen und einer Abnahme der Nettoverschuldung um fast CHF 70 Millionen deutlich gestärkt. Die flüssigen Mittel stiegen um fast 44% auf CHF 94 Millionen am Periodenende.

In einem strategischen Schritt hat AEVIS im Frühjahr 2021 10% des Aktienkapitals von Swiss Medical Network an Medical Properties Trust, Inc. verkauft und schloss eine Umstrukturierung seiner Beteiligung an der Générale Beaulieu Holding SA ab. AEVIS gründete zudem ein Joint Venture mit dem Touring Club Schweiz, um ein schweizweites Ambulanzunternehmen aufzubauen, indem sie dem TCS 60% der Swiss Ambulance Rescue verkaufte. Dies führte zu einem bedeutenden Gewinn auf Holdingebene, der sich per 30. Juni 2021 auf CHF 207 Millionen belief. Um die Autonomie von Swiss Medical Network zu stärken, beabsichtigt AEVIS, weiterhin selektiv Anteile an geeignete Partner zu verkaufen. AEVIS ist derzeit in Gesprächen mit weiteren in- und ausländischen Interessenten aus dem Gesundheits- und Versicherungsbereich. Weitere solche Verkäufe würden erneut zu signifikanten Gewinnen auf Holdingebene führen und die Finanzkraft von AEVIS für den Ausbau der übrigen Beteiligungen oder den Aufbau neuer Aktivitäten stärken.