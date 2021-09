Seit Anfang 2020 wertet der Euro gegenüber den polnischen Zloty merklich ab, zu Beginn dieses Jahres wurde bei 4,68 PLN ein vorläufiges Hoch markiert. Anschließend setzt eine volatile Seitwärtsphase zwischen 4,4405 und grob 4,60 PLN ein. Innerhalb dieser macht sich das Bild eine inversen SKS-Formation bemerkbar, allerdings gelang es noch nicht dieses Muster zu aktivieren. Bei der aktuell laufenden Kursbewegung könnte dieses Szenario schon bald bevorstehen.

Baldiges Kaufsignal zu erwarten

Bis zur Nackenlinie verlaufend um 4,6066 PLN ist noch ein klein wenig Überzeugungsarbeit seitens bullischer Marktteilnehmer zu leisten. Ein Ausbruch darüber würde die vorliegende inverse SKS-Formation aktivieren, Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 4,68 PLN wären dann zu erwarten, übergeordnete Ziele lassen sich sogar um 4,8022 PLN für das Paar ableiten. Ein Verbleib in der aktuellen Seitwärtsspanne ist neutral zu bewerten, erst unterhalb von 4,4405 PLN steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 4,4082 PLN spürbar an.