BioNTech mit toller Reaktion!

Die vergangenen Tage waren nicht leicht für BioNTech-Aktionäre. Der Kurs befindet sich seit der heftigen Korrektur in der zweiten August-Woche, als BioNTech von 460 US-Dollar auf 330 US-Dollar gefallen war, in einer Seitwärtskonsolidierung und pendelt um die Marke von 350 US-Dollar. Nach den Aussagen einer Expertenkomission, dass es für eine dritte Auffrischungsimpfung nach derzeitiger Studienlage keine Notwendigkeit gebe, ging BioNTech abermals in den Sturzflug über. Jetzt folgt das Comeback!

Noch am Montag war BioNTech mit einem Minus von 6,3 Prozent regelrecht unter die Räder gekommen. Dabei fiel der Kurs zeitweise bis auf 322 US-Dollar. Doch nach einer ersten Erholung am Dienstag (+2,4%) schoss die Aktie gestern regelrecht nach oben. Denn BioNTech verbesserte sich an der Wall Street auf 355 US-Dollar, was ein Plus von über sechs Prozent bedeutete. Gleichzeitig bedeutete der Endkurs von 355 USD den höchsten September-Schlusskurs.

Fazit: Ist die Korrektur bei BioNTech jetzt beendet oder geht es in den kommenden Tagen weiter nach unten?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.