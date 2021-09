TuneIn stellt Stefan Zilch, einen Veteran der digitalen Medienbranche, als Geschäftsführer für Deutschland ein und positioniert das Unternehmen für globales Wachstum und Entwicklungsbeschleunigung

TuneIn, der weltweit führende Live-Audio-Streaming-Dienst, gab heute bekannt, dass Stefan Zilch als General Manager für Deutschland eingestellt wurde und das erste internationale Büro des Unternehmens in Berlin eröffnet hat, als Teil der laufenden globalen Wachstumsinitiativen des Unternehmens. Zilch has over 20 years of digital media experience and has previously served as Managing Director for both Acast and Spotify. Unter der Leitung von Zilch wird TuneIn in der Lage sein, wichtige Radiopartnerschaften in Deutschland, dem größten Hörermarkt für TuneIn außerhalb der USA, zu stärken und zu bilden, was es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Bestand an globalen Inhalten im Ausland zu nutzen und zu erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210915006220/de/