Die Jahreszeit macht den Unterschied



Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ist den Befragten seit Beginn der Echtzeitbefragung für den Rabobank Food Navigator wichtig: Er steht seit März 2021 konstant auf Platz 3. Nur das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung ( 64,7 Prozent ) und eine weltweite Unterstützung von Kleinbauern ( 53,1 Prozent ) zahlen nach Meinung der deutschen Verbraucher noch mehr auf eine ausreichende Ernährung der Weltbevölkerung ein.



Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit rückte eine bessere Verteilung der Wasservorräte immer stärker ins Bewusstsein der Befragten: Waren es im März noch 44,2 Prozent , hielten Anfang Juli bereits 55,6 Prozent der Befragten dieses Thema für wichtig - eine satte Steigerung von 11,4 Prozentpunkten. Nach den Überflutungen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli ging die Kurve wieder leicht nach unten. Jetzt, kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn, steht sie bei 47,0 Prozent und ist damit immer noch höher als im Frühjahr.



Betroffene Bundesländer



Beim Blick auf die Bundesländer zeigt sich, dass das Thema gerechte Wasserverteilung vor allem die westdeutschen Bundesländer umtreibt. Eine Ausnahme stellt Berlin dar, das mit 51,2 Prozent auf Platz 3 steht. Am stärksten sorgen sich mit 54,8 Prozent die Menschen in Hamburg um das Wasser, gefolgt von Bremen ( 53,0 Prozent ). Das zeigt, dass auch in noch nicht unmittelbar betroffenen Gegenden das Bewusstsein wächst. Im Osten, wo die Böden bereits seit mehreren Jahren extrem trocken sind, machen sich vor allem die Einwohner von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Gedanken: Dort plädiert jeweils fast die Hälfte (beide 43,9 Prozent ) für eine bessere Verteilung von Wasservorräten. In Sachsen-Anhalt machen sich mit etwas mehr als einem Drittel ( 37,6 Prozent ) die wenigsten Menschen Sorgen.