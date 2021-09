ADQ verstärkt sein Healthcare & Pharma Portfolio durch die vereinbarte Übernahme des Pharmaunternehmens Acino

- Die Investition baut auf der Absicht von ADQ auf, seine integrierte Pharmaplattform auszubauen, was die Entwicklung, Lizenzierung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln in ausgewählten wachstumsführenden Märkten einschliesst

- ADQ übernimmt Acino, einen in der Schweiz ansässigen Pharmahersteller mit Präsenz in mehr als 90 Ländern

- Acino wird die bisher größte Akquisition im ADQ Gesundheits- und Pharmaportfolio sein

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- ADQ, eine der größten Holdinggesellschaften der Region mit breitem Portfolio grosser Unternehmen aus allen wichtigen und diversifizierten Wirtschaftssektoren von Abu Dhabi, hat eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Acino mit Sitz in der Schweiz, einem führenden Anbieter hochwertiger Pharmazeutika mit Schwerpunkt auf wachstumsführenden Märkten im Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika, Russland, der Ukraine und der GUS-Region, abgeschlossen.

Acino ist mit hochwertigen pharmazeutischen Produkten in neuartigen Darreichungsformen in mehr als 20 therapeutischen Bereichen führend, darunter Gastroenterologie, Kardiologie und Schmerzlinderung. Mit seinen eigenen Vertriebsmitarbeitenden und Vertriebspartnern ist Acino in mehr als 90 Ländern aktiv. Als vertrauenswürdiger Partner für Pharmaunternehmen weltweit liefert Acino auch maßgeschneiderte Lösungen durch Auftragsfertigung und Auslizenzierung.

Fahad Al Qassim, Executive Director, Healthcare & Pharma bei ADQ, kommentierte: „Aufbauend auf einer Reihe strategischer Akquisitionen in diesem Jahr schaffen wir eine starke Plattform, um die Position der VAE als regionale Drehscheibe für die pharmazeutische Herstellung, Kommerzialisierung und den Vertrieb in ausgewählten Wachstumsmärkten zu stärken. Unser Ziel für ADQs Gesundheits- und Pharma-Cluster ist es, den Zugang zu erschwinglichen und wichtigen Medikamenten zu gewährleisten sowie neue, innovative Behandlungen voranzutreiben, die das Leben der Menschen verbessern. Die Branchenerfahrung und Reichweite der Acino wird das Unternehmen ADQ in die Lage versetzen, ein noch größeres Maß an Wachstum, Innovation und Ambition in der gesamten Wertschöpfungskette der Pharmaindustrie zu erreichen."