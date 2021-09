FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verlusten zur Wochenmitte dürften sich am Donnerstag zum Handelsauftakt wieder etwas mehr Käufer im Dax finden. Mit der kleinen Erholung dürfte sich der deutsche Leitindex in Richtung der zuletzt umkämpften Marke von 15 700 Punkten orientieren. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator deutete rund eine Stunde vor dem Handelsstart auf ein Plus von 0,31 Prozent auf 15 664 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone standen die Signale auf einen Zuwachs von 0,4 Prozent.

Die Vorgaben von den Überseebörsen sind gemischt: In den USA hatte unter anderem ein überraschend stark gestiegener konjunktureller Frühindikator wieder für mehr Risikofreude gesorgt, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gerutscht war. In Asien jedoch verlief der Handelstag am Morgen meist mit negativem Ergebnis, dort treibt die Börsianer weiter die Krise um den hoch verschuldeten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande um.