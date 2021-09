Alma Media Says 2021 Revenue Growth Is "Well Above" 5% Level Autor: PLX AI | 16.09.2021, 08:17 | 14 | 0 | 0 16.09.2021, 08:17 | (PLX AI) – Alma Media sets long-term objective annual revenue growth of more than 5 per cent from next year.Alma Media targets long-term profitability adjusted operating profit margin of more than 20%Alma Media targets Net Debt / EBITDA ratio less … (PLX AI) – Alma Media sets long-term objective annual revenue growth of more than 5 per cent from next year.Alma Media targets long-term profitability adjusted operating profit margin of more than 20%Alma Media targets Net Debt / EBITDA ratio less … (PLX AI) – Alma Media sets long-term objective annual revenue growth of more than 5 per cent from next year.

Alma Media targets long-term profitability adjusted operating profit margin of more than 20%

Alma Media targets Net Debt / EBITDA ratio less than 2.5

Alma Media says revenue growth in 2021 is well above the 5% level

Alma Media's dividend policy remains intact. The company aims to distribute more than 50 per cent of earnings per share as a dividend



