InCity Immobilien AG: INCITY-HALBJAHRESERGEBNIS IM KONZERN BEI TEUR -802 - VORSTAND BESTÄTIGT PROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR 2021

Halbjahresergebnis im Konzern bei EUR -0,8 Mio., im Einzelabschluss bei EUR 0,4 Mio.

Weiterhin sehr hohe Zahlungsquote - Portfolio erweist sich als krisenfest und wertstabil

Net Asset Value (NAV) unverändert zum 31. Dezember 2020 bei EUR 1,68 je Aktie

Deutliche Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Projektentwicklung

Frankfurt am Main, 16. September 2021 - Die InCity Immobilien AG ("InCity AG") weist in ihrem heute veröffentlichten Halbjahresbericht 2021 ein Konzernergebnis zum 30. Juni 2021 von EUR -0,8 Mio. sowie auf Einzelabschlussebene von EUR 0,4 Mio. aus. Der Rückgang gegenüber den Ergebnissen der entsprechenden Vorjahresperiode (H1-2020: EUR 3,6 Mio. im Konzern beziehungsweise EUR 4,5 Mio. im Einzelabschluss) erklärt sich insbesondere dadurch, dass diese maßgeblich durch den Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf der Bestandsimmobilie "Brönnerstraße 13/15" geprägt gewesen waren. "Angesichts der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 bestätigen wir die im Juni 2021 nach der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages für die Veräußerung der IC Objekt 9 Berlin GmbH erhöhte Ergebnisprognose und rechnen für das Gesamtjahr 2021 auf Einzelabschlussebene mit einem Jahresüberschuss zwischen EUR 2,3 Mio. und EUR 2,8 Mio. Für den Konzern gehen wir von einem Jahresergebnis zwischen EUR 0,1 Mio. und EUR 0,6 Mio. aus.", sagt Finanzvorstand Helge H. Hehl.



Zum 30. Juni 2021 befanden sich sechs Wohn- und Geschäftshäuser sowie zwei Büroimmobilien in Berlin und Frankfurt am Main mit einem HGB-Buchwert von rund EUR 160 Mio. im Bestand des InCity Konzerns.



Verbreiterung der Ertragsbasis durch verstärkte eigene Projektentwicklungsaktivitäten

Die Aktivitäten der InCity AG im ersten Halbjahr 2021 fokussierten sich zum einen auf die weitere Umsetzung der in den Vorjahren initiierten Vermietungskonzepte sowie das aktive Management der Bestandsimmobilien und zum anderen auf die - in der Vergangenheit bereits angekündigte - Wiederaufnahme eigener Projektsteuerungs- und - entwicklungstätigkeiten. "Durch verstärkte eigene Projektentwicklungstätigkeiten der InCity Gruppe werden wir unsere Ertragsbasis um eine weitere Säule neben den beiden Geschäftsbereichen Bestandsimmobilien und Asset Management für Dritte ergänzen und damit zugleich weiter diversifizieren", sagt Michael Freund, Vorstandsvorsitzender der InCity AG. "Einen wesentlichen konkreten Schritt in diese Richtung haben wir bereits kurz nach dem Berichtsstichtag vollzogen. Im Juli 2021 wurde die neu gegründete IC Bau GmbH, eine 100%- ige Tochtergesellschaft der InCity AG, als Generalübernehmer mit der Realisierung eines Büroneubaus in unmittelbarer Nähe des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) beauftragt. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Da es sich um eine Quartiersentwicklung in einem bestehenden Gewerbepark handelt, sehen wir gute Chancen, bei der Realisierung der weiteren Bauabschnitte ebenfalls wieder als Projektentwickler berücksichtigt zu werden und somit entsprechende Ertragspotenziale in diesem Geschäftsbereich erschließen zu können."